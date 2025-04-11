Для родных участников СВО из Татарстана могут отменить транспортный налог

Для родителей, жен и детей участников спецоперации из Татарстана могут отменить транспортный налог, сообщил интернет-портал KazanFirst.

По данным издания, мобилизованные участники СВО освобождены от уплаты транспортного налога. Теперь депутаты рассматривают вопрос о расширении данного правила на контрактников и добровольцев, а также членов их семей: жен, детей до 23 лет и родителей-пенсионеров.

«Не всегда автомобиль оформлен на участника СВО. Это актуально. И во многих регионах уже приняты такие законы», — пояснил в разговоре с KazanFirst депутат от ЛДПР Руслан Юсупов, который внес в Госсовет Татарстана проект изменений в республиканский закон «О транспортном налоге».

По информации издания, освобождение от налога также может затронуть сотрудников федеральных органов исполнительной власти и других государственных органов при условии, если их деятельность связана со спецоперацией.

По подсчетам KazanFirst, льгота для участников СВО может составить до 5,25 тыс. руб. в год. Депутат Юсупов уверен, что итоговая сумма станет посильной для региона. Он также напомнил, что на автомобили свыше 150 лошадиных сил придется оплачивать транспортный налог, потому что они относятся к категории «роскошь».

По данным издания, некоторые депутаты положительно оценили предложение. Эдуард Шарафиев напомнил, что спецоперация идет четвертый год. Региональное правительство должно помогать военнослужащим и их родным.

«Есть контрактники, которые находятся в зоне СВО даже больше, чем мобилизованные. Это те, кто подписывал контракт весной 2022 года. А меры поддержки, к сожалению, не все на них распространяются. Если есть такие пробелы, их нужно решать», — рассказал KazanFirst член комитета по законности и правопорядку Эдуард Шарафиев.

Ранее сообщалось, что губернатор Воробьев рассказал президенту Путину о поддержке участников СВО в Подмосковье.