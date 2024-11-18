Для школьников Кузбасса запустили чат-бот Машу

В пресс-службе мэрии Кемерова проинформировали, что с 18 ноября для местных школьников запущен чат-бот Маша, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Маша — виртуальный помощник. Милая девочка с двумя косичками в костюме супергероя готова прийти на помощь каждому кемеровскому школьнику, который не доволен школьным питанием. Однако Маша принимает не только жалобы, но и другие обращения, например, пожелания, слова благодарности или рекомендации.

В приложении указан алгоритм действий, доступный для современных ребят. Необходимо сканировать код, зайти в приложение и оставить комментарий. Организатор питания оперативно возьмет обращение в работу. Чат-бот создан для улучшения качества питания среди учащихся школ.

Таблички с кодом расставлены на столах в школьных столовых города. Самых активных пользователей по итогам каждой четверти будут награждать в рамках объявленного конкурса «Лучший школьный ревизор», уточнили в администрации города.

Ранее сообщалось, что число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло до 171.