Число обратившихся к врачам после обеда в школе в Новочебоксарске выросло до 171

Количество обратившихся к врачам после обеда в Новочебоксарске в школьной столовой продолжает увеличиваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики Чувашия.

Согласно полученным данным, сейчас число пострадавших составляет 171 человек. Как отметили в Минздраве, шестерым из них потребовалась госпитализация.

«Число обратившихся к врачам после посещения школьной столовой в Новочебоксарске выросло до 171 человека, 6 из них госпитализированы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным ТАСС, с минувшей пятницы, 15 ноября, весь образовательный процесс в указанном общеобразовательном учреждении Новочебоксарска переведен на дистанционный режим. Республиканское следственное управление СК России возбудило уголовное производство по статье «нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание».

Ранее сообщалось, что у обратившихся с симптомами отравления в Чувашии выявили РНК норовируса.