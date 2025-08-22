Для скейтбординга и граффити: как пройдет фестиваль молодежных субкультур «Уличная классика»

В рамках фестиваля молодежных субкультур «Уличная классика» откроют пять площадок: для скейтбординга, граффити, диджеинга, брейкинга и BMX/киксута, сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа».

По информации издания, фестиваль состоится в Ноябрьске в предпоследний летний день. Мероприятие приурочат празднованию 50-летия города. Организацией занимается арт-резиденция. На главной локации фестиваля установят баннеры и сценический комплекс, светодиодный экран и различное оборудование: звуковое, световое. На мероприятие пригласили диджея и технического специалиста.

По данным издания, организаторы подготовили фирменный мерч и атрибутику, бейджи и браслеты, которые будут раздавать гостям фестиваля. Запланированы также увлекательные конкурсы, по результатам которых победители получат достойные призы.

По информации издания, в рамках празднования состоится также гастрономический фестиваль «Клюква». Почетным гостем станет шеф-повар из Сербии. Торжественные мероприятия пройдут в период с 30 по 31 августа.

