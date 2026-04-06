За неделю до Пасхи жительницы Ижевска активно запасаются яйцами. Цены в магазинах варьируются от 74 до 129 руб. за десяток, а некоторые покупательницы опасаются, что ближе к празднику продукт либо подорожает, либо вовсе исчезнет с прилавков, сообщил udm-info.ru.

Жительница Ижевска Марина рассказала, что уже покупает яйца, которые понадобится для приготовления куличей и различных блюд на Пасху. Женщина купила четыре десятки по 119 руб. Она считает, что ближе к празднику возможно два варианта развития ситуации: товар либо подорожает, либо исчезнет с прилавков магазинов.

«Десяток на куличи уйдет, того рецепт требует, а я их обычно пеку много. Десятка два покрасим, мы ведь их не только сами едим, но и дарим друзьям, коллегам», — соделилась c Udm-info покупательница Марина.

Ижевчанка Надежда высказала мнение, что в магазинах можно найти яйца по скидочной цене. По ее словам, в одном из супермаркетов яйца продают по 74 руб. Такой продукт, по мнению хозяйки, подойдет для пасхального теста. Женщина отметила, что на прошлой неделе покупала яйца по 90 руб. за десяток. Заказ оформляла через приложение магазина.

Пенсионерка Ольга рассказала, что яйца по низкой цене использует для теста. В преддверии праздника женщина намерена купить такой товар для пасхальных куличей. По ее мнению, такие яйца подойдут также для котлет и блинов.

«Чтобы сварить и покрасить яйца на Пасху, куплю местные», — делится пенсионерка Ольга М.

Корреспондент Udm-info оценила стоимость куриных яиц за неделю до праздника Пасхи: в местных магазинах предлагают цены от 74 руб. до 129 руб.

Ранее технолог Сергеева рассказала, как у поставщиков формируется цена пасхальной выпечки.