Сахарная пудра и глазурь для недорогих куличей, а орехи и цукаты — для дорогих: как формируется цена пасхальной выпечки

«Магазины стараются обеспечить широкий ассортимент пасхальной выпечки, который бы удовлетворял бюджету самых разных покупателей», — отметила в комментарии «РосБалту» технолог производства Ирина Сергеева.

Эксперт высказала мнение, что в случае, если один поставщик не смог обеспечить покупателей пасхальной выпечкой по приемлемой цене, всегда можно отдать предпочтение другому.

Эксперт отметила, что стоимость готовой продукции зависит от сырья, которое использовал изготовитель.

«Например, это может быть растительное масло, маргарин или сливочное масло, молоко или сливки, натуральные экстракты и т. д.», — пояснила эксперт.

Ирина Сергеева отметила, что декор пасхальной выпечки также влияет на конечную стоимость. Сахарная пудра или глазурь с посыпкой используется преимущественно для недорогих куличей. Обычно кондитер отказывается от добавок или же ограничивается исключительно изюмом.

По мнению эксперта, в дорогой выпечке могут быть использованы различные добавки: изюм, цукаты, разные видов орехов.

«Кулич должен иметь равномерный цвет — желто-коричневый, поверхность не иметь провалов и трещин, а глазурь не должна не прилипать к упаковке. Стоит изучить состав продукта — обращая внимание на натуральность компонентов. Если кулич имеет долгий срок хранения (более 15 дней), то в составе явно слишком много консервантов», — поясняет Ирина Сергеева.

Эксперт рассказала, что если кулич куплен в картонной упаковке, его не стоит перекладывать в целлофан. Производитель упаковывает продукцию особым образом и гарантирует, что именно в такой упаковке она сохранит свежесть в течение всего заявленного срока.

