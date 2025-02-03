Для участия в мотокроссе в Кузбасс приехали мотогонщики из 14 стран

В Кемерове состоялся первый в 2025 году мотокросс, участие в котором приняли мотогонщики из 14 дружественных стран, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, любители драйва приехали в Россию из Армении, Азербайджана, Германии, Колумбии, Молдавии, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Участие в мероприятии принимали взрослые и юные россияне из разных регионов страны. Эффектное шоу посвятили 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены демонстрировали мастерство вождения в трех разных дисциплинах.

«Участники боролись за Кубок стран содружества в дисциплине кросс-сноубайк, за первенство России кросс на снегоходах, за Кубок Кузбасса по мотокроссу и за звание чемпиона России кросс-сноубайка», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Корреспондент Сибдепо присутствовал на мероприятии. Он отметил, что шоу получилось максимально зрелищным и ярким. Сноубайки мчались по заснеженным трассам, снег разлетался в разные стороны. Участники подпрыгивали в воздух и показывали трюки. Команда, которая состояла из Кузбасса, в первый день соревнования заняла почетное первое место. По данным издания, отдельно в мероприятии участвовали юные байкеры. Ребята показали некоторые трюки, которые сопровождались аплодисментами гостями шоу.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Московской области стали участниками Российско-Китайских молодежных зимних Игр.