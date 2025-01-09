Спортсмены из Московской области стали участниками Российско-Китайских молодежных зимних Игр

Пять подмосковных спортсменов в составе сборной России принимают участие в IV Российско-Китайских зимних молодежных Играх, которые проходят в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Участники будут состязаться в прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. В общей сложности в соревнованиях примут участие более 220 атлетов. Подмосковье представят Фаиля Аймалетдинова, Арсений Поздеев, Лидия Лукичева, Елизавета Малеина и Матвей Самохин. В ведомстве уточнили, что впервые игры состоялись в 2016 году в Харбине.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.