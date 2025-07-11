Порядка 200 домов газифицировали в Подольске с января 2025 года

В Подольске с начала текущего года были газифицированы 176 домов. Работы провели в рамках программы президента по социальной газификации, отметили в администрации округа.

На этой неделе строительно-монтажные работы продолжаются в деревнях Лаговское и Луковня, а также в коттеджном поселке Никулино.

Всего в программу соцгазификации включили 68 населенных пунктов Подольска. За четыре года построили свыше 1,6 тыс. распределительных газопроводов протяженностью около 30 км. В ближайшее время планируется построить еще 45 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в области газифицируют 70 СНТ.