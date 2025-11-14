«Для вас законы не писаны?»: собаководы в Балашихе оккупировали спортплощадку

Жители Балашихи жалуются в соцсетях на поведение собаководов. По их данным, горожане приводят своры собак на территорию спортивной площадки. Юрист Гульназ Измайлова рассказала REGIONS о последствиях выгула питомцев в непредназначенных для этого местах.

По информации издания, информация о выгуле собак на территории, предназначенной для игры в волейбол, появилась в телеграм-канал «В Балашихе|Все новости». Пользователи активно обсуждали пост. Они отметили, что одновременно на спортплощадке находилось около шести собак и 10 горожан.

«Хочется обратиться к собаководам. Вы считаете это нормальным? Для вас законы не писаны? Вы же своим поведением сами ужесточаете законы для владельцев собак», — комментировали жители.

Юрист Гульназ Измайлова рассказала, что в России установлен запрет на выгул питомцев на детских и спортивных площадках, возле медицинских и образовательных организаций. Некоторые зоны обозначены специальными знаками, поэтому их также не стоит выбирать для выгула. Подобные правила установлены федеральным законом № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными».

«За нарушение этих правил предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа, размер которого варьируется от одной до 2 тыс. руб.», — уточнила юрист.

Юрист рекомендует оперативно информировать о нарушениях — непосредственно в момент выгула в непредназначенном месте. Это позволит эффективно решить проблему. В администрации округа напомнили, что на территории Балашихи располагается 12 специальных площадок для выгула питомцев. В администрации призвали собственников питомцев создавать для окружающих безопасные условия пребывания на улицах округа.

Ранее сообщалось, что пес с позывным Пуфик из зоны СВО получил гуманитарный груз из подмосковного Долгопрудного.