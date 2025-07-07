Для женщин-металлургов создадут коллекцию одежды в романтическом стиле

Победители грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» в скором времени представят коллекцию повседневной одежды для женщин, работающих в металлургической сфере, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, победителем стала команда Дворца детского (юношеского) творчества имени Крупской. Модельеры презентовали авторский проект «Одежда с характером! Мода#Дети#Металлургия». Юные мастера планируют потратить выигранные средства на многофункциональные швейные машины и вышивальное оборудование, при помощи которого создадут эксклюзивную женскую коллекцию одежды. Наряды будут предназначаться для женщин-металлургов. Модельеры представят свое видение романтического и спортивного образов трудолюбивых сотрудниц.

По данным издания, другие участники также получили финансовую поддержку для реализации представленных проектов. Ребята заинтересованы в улучшении окружающей среды региона, в развитии спорта и культуры, в поддержке пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию проектов с 2007 года направлено более 170 млн руб. В нынешнем году победу одержали 65 проектов.

Ранее сообщалось, что на Украине появилась одежда с элементами нацистской символики.