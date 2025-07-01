РИА Новости сообщило , что в украинских магазинах, специализирующихся на военной экипировке, появилась в продаже одежда с элементами нацистской символики. Торговые точки предлагают предметы гардероба, дизайн которых воспроизводит герб нацистской Германии, но с одной заменой. Вместо свастики внутри дубового венка размещен украинский герб.

Утверждается, что в одном из магазинов коллекцию с символикой, запрещенной на территории России, окрестили «Голубь мира». Реакция пользователей социальных сетей не заставила себя ждать. Один из них, комментируя рекламную публикацию, написал: «Украинцы: „Мы не нацисты“. Также украинцы: „Сделаем нацистские шорты“».

Ранее сообщалось, что дед претендента на пост главы британской спецслужбы работал на гитлеровцев.