DM: Трамп может воспользоваться лазейкой в конституции и остаться у власти до 2037 года

В американской конституции есть лазейки, которые могут позволить президенту США Дональду Трампу остаться у власти на четвертый срок и занимать пост до 2037 года, сообщил британский таблоид Daily Mail.

По данным издания, в американской конституции в 22-й поправке содержится лазейка, которая поможет Трампу обойти запреты. Воспользовавшись ею, американский лидер может быть избран на должность президента более двух сроков подряд. Так, в поправке указано, что переизбрание дважды избранного президента запрещено. Однако не уточняется, может ли человек, который два раза занимал должность президента, снова прийти к власти в случае смерти избранного президента или его отставки.

Автор статьи предполагает, как может развиваться ситуация. Так, Трамп уйдет с поста президента до выборов 2032 года. Лидер заявит, что стал напарником номинального кандидата в президенты. Тогда в списках партии он займет второе место. Номинальным кандидатом может быть любой представитель партии, например, Джей Ди Вэнс — вице-президент США.

«Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента, а (Джей Ди. — Прим. ред.) Вэнс, как открыто признанная номинальная фигура, возглавил бы список. После приведения к присяге Вэнс может уйти в отставку, позволив своему вице-президенту Трампу занять его пост», — предположил автор материала.

Автор отметил, что если Трамп останется на четвертый срок, то придет к власти в возрасте 90 лет. Автор материала допустил, что противники могут обратиться в суд. Он попросил профессора прокомментировать ситуацию. Эксперт уверен, что суд не сможет оспорить приход Трампа к власти.

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