Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал уважать действующие власти Украины, когда отвечал на вопрос журналистов об идее временного внешнего управления на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Гутерриш отметил, что власть на Украине легитимна и для него очевиден тот факт, что текущее правительство нужно уважать.

Ранее во время визита в Мурманскую область российский президент Владимир Путин заявил, что возможное введение на Украине временного внешнего управления могло бы позволить провести в стране демократические выборы и, как следствие, привело бы к власти дееспособное правительство. Ранее во время этой поездки Путин заявил и о том, что Россия выступает за равноправное сотрудничество в Арктике.