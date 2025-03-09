DM: Трамп недоволен встречей Зеленского с Карлом III после конфликта в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп изменил свое отношение к Британии после того, как король Карл III принял у себя президента Украины Владимира Зеленского, сообщили источники Daily Mail.

По данным издания, представители президента США передали британским чиновникам, что американскому лидеру не понравился прием Зеленского у короля. В свою очередь США ответили, что американской стороне неуместно давать советы королю, с кем ему встречаться.

По данным издания, встреча состоялась после напряженной беседы Трампа и Зеленского в Овальном кабинете. Источники в Уайтхолле заверили американскую сторону, что эти события никак не связаны между собой. Они уточнили, что встреча обсуждалась заранее, как и подготовка к ней.

«Король встретился с господином Зеленским в прошлое воскресенье, всего через несколько дней после того, как сэр Кейр Стармер передал господину Трампу приглашение от Чарльза прилететь в Лондон с официальным визитом», — пишет издание.

Информированный источник сообщил, что после встречи короля и украинского лидера в Вашингтоне чувствуют более прохладные отношения между партнерами. Однако официально в Белом доме заявляют, что фото Зеленского и Карла III не стало поводом для омрачения американского лидера.

Ранее сообщалось, что Трамп не верит в победу Украины даже с поддержкой США.