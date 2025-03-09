Трамп не верит в победу Украины даже с поддержкой США

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News высказал мнение, что Украина не сможет одержать победу в вооруженном конфликте с Россией даже с американской поддержкой.

Корреспондент обратился к президенту Трампу с вопросом, беспокоится ли он из-за возможной гибели Украины, которая может наступить в случае остановки помощи со стороны США.

«Ну, она может не выжить в любом случае», — ответил американский лидер.

Дональд Трамп добавил, что Украина не должна была вступать в вооруженный конфликт с Россией. Американский лидер уверен, что необходимо прекратить военные действия на Украине.

Fox News отметил, что в ночь на 4 марта Штаты приостановили поставки всех видов военной помощи. По данным издания, они будут возобновлены в тот момент, когда администрация президента Украины искренне не заговорит о желании начать мирные переговоры для завершения СВО.

По данным СМИ, США прекратили обмениваться с Украиной развединформацией. Американским союзникам также запрещено передавать какую-либо информацию Киеву.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о жесткой позиции по отношению к РФ и хорошем отношении к Путину.