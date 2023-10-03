Дмитрий Песков: Кремль считает некорректным решение Армении о ратификации Римского статута

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что Москва не поддерживает решение правительства Армении ратифицировать Римский статут. При этом, в Кремле понимают важность того, что армяне и россияне – братские народы, пишет агентство ТАСС .

3 октября 60 депутатов Армении проголосовали за ратификацию Римского статута МУС, сообщает агентство «РИА Новости». Спикер парламента сообщил, что против данного решения выступило 22 депутата. Документ будет отправлен на подпись президенту, после чего вступит в законную силу через 60 дней после его подписания.

Дмитрий Песков прокомментировал данное решение. Пресс-секретарь президента отметил, что Россия и Армения – это страны-партнеры. Россия воспринимает Армению, как дружественное государство, но Кремль не может одобрять решение о ратификации. Москва считает такой шаг некорректным, учитывая, что страны объединяют ряд двусторонних договоренностей.

«Армения - это дружественное нам государство, наш партнер. И, безусловно, нас многое объединяет с братским армянским народом. И у нас нет сомнений, что будет объединять навсегда. Но при этом, конечно, к действующему руководству Армении у нас появятся дополнительные вопросы. Они были заранее переданы армянской стороне», - сообщил Дмитрий Песков

Ранее СМИ сообщали, что в ратификации договора не принимали участия оппозиционные партии Армении, которые считают решение антиконституционным.