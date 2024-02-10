DN: США закрыли многомиллиардную военную программу после полученного боевого опыта в СВО

Defense News сообщает, что армия США отказывается от продолжения работы над проектированием новейшего вертолета-разведчика из-за его невостребованности в условиях современных боевых противостояний стран.

Известно, что на разработку проекта было потрачено около двух миллиардов долларов. Предполагалось, что на протяжении ближайших пяти лет потребуется еще около пяти миллиардов долларов для проектирования современного вертолета-разведчика. Проект получил название Future Attack Reconnaissance Aircraft.

Вертолет разрабатывали для того, чтобы он выполнял несколько функций: собирал разведывательные данные в зоне боевых действий и наносил атакующие удары по противнику. Работа над проектом стартовала в 2018 году. Американцы надеялись, что смогут создать инновационную технику, аналогов которой не было бы во всем мире.

«Армия США прекращает свои последние усилия по созданию нового вооруженного вертолета-разведчика, известного как Future Attack Reconnaissance Aircraft», — говорится в сообщении.

Начальник штаба армии Рэнди Джордж пояснил причины отказа от дальнейшей работы над проектом — полученный боевой опыт в зоне СВО. Воздушная разведка уже изменилась. В появлении вертолета-разведчика необходимости больше нет.

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