До 1 тыс. руб. подняли цены на такси в Ставрополе из-за снегопада

В Ставрополе второй день подряд идет снегопад. Следствием непогоды стали высокие цены на такси и десятибалльные пробки, сообщил newstracker.ru.

Корреспондент NewsTracker проверил, сколько будет стоить вызов такси во время снегопада. По его мнению, цены стали намного выше. В частности, на тарифе «Комфорт» выйдут в два раза дороже, чем на тарифе «Эконом». В среднем поездка будет стоить 1 тыс. руб. По данным издания, поездка на более экономном тарифе в среднем варьируется от 500 до 700 руб.

«Например, поезда от 50 лет ВЛКСМ до площади Ленина обойдется в 556 руб. А такси от «Белого города» до СКФУ на Пушкина выйдет в 678 руб.», — сообщил корреспондент NewsTracker.

Корреспондент отметил, что дорога занимает больше времени, чем обычно. Причина — десятибалльные пробки. По данным ставропольской ГАИ, на трассе «Кавказ» из-за сложных погодных условий ограничили движение для всех видов транспорта. Экипажи ДПС дежурят на некоторых участках трассы. Водителей предупреждают, что ситуация на дорогах небезопасная. В регионе идет снег и зафиксирован сильный боковой ветер. В Ставропольский край пришел циклон, который встретился с северным антициклоном. Жителей предупреждают о порывистом ветре, снегопаде и гололедице. Очевидцы рассказывают о ДТП.

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