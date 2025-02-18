Смог и туман образовались в Кузбассе из-за резких скачков температуры и мороза

По данным издания, деревья покрылись инеем. Изменения погодных условий связаны в первую очередь с резкими перепадами. Так, в дневное время температура воздуха опускается до минус четырех градусов. Однако ночью столбики термометров показывают минус 20 градусов. Скачки приводят к образованию гололеда, инея и тумана.

«Видимость резко снизилась, так автомобилям с утра пришлось пробираться в плотной дымке», — сообщил Сибдепо.

Мороз стал также причиной скопления смога. По данным издания, в настоящее время в Кузбассе действует режим НМУ. Смог также собирается из-за полного отсутствия ветра на фоне морозных температур. По информации издания, на протяжении текущей недели погодные условия в регионе останутся прежними.

Ранее врач Кураева предупредила о куперозе после долгого нахождения на морозе.