Смог и туман образовались в Кузбассе из-за резких скачков температуры и мороза
Сибдепо: видимость на дорогах в Кемерово снизилась из-за тумана
Фото: [Медиасток.рф]
Утром 18 февраля дороги Кемерово затянуло сильным туманом, причина которого — резкие скачки температуры и высокая влажность, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным издания, деревья покрылись инеем. Изменения погодных условий связаны в первую очередь с резкими перепадами. Так, в дневное время температура воздуха опускается до минус четырех градусов. Однако ночью столбики термометров показывают минус 20 градусов. Скачки приводят к образованию гололеда, инея и тумана.
«Видимость резко снизилась, так автомобилям с утра пришлось пробираться в плотной дымке», — сообщил Сибдепо.
Мороз стал также причиной скопления смога. По данным издания, в настоящее время в Кузбассе действует режим НМУ. Смог также собирается из-за полного отсутствия ветра на фоне морозных температур. По информации издания, на протяжении текущей недели погодные условия в регионе останутся прежними.
Ранее врач Кураева предупредила о куперозе после долгого нахождения на морозе.