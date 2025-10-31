До 210 тыс. руб.: сколько на самом деле зарабатывают автокурьеры?

По информации аналитиков, минимальная зарплата автокурьера в Красноярске составляет 50 тыс. руб. На зарплату от 50 тыс. до 60 тыс. руб. может рассчитывать водитель, который управляет автомобилем не менее одного года и хорошо ознакомлен с картой города. Важное требование — соблюдение правил дорожного движения. Водитель, у которого опыт работы начинается от двух лет, получает от 105 тыс. до 210 тыс. руб. Требование — уметь работать с большим количеством доставок.

По данным экспертов, заработную плату от 60 тыс. до 70 тыс. руб. предлагают автокурьеру. Соискатель должен соответствовать некоторым требованиям: иметь опыт работы на аналогичной должности сроком не менее полугода и стажем вождения от трех лет, знать особенности работы с кассовым терминалом и различными документами. Курьер с опытом работы от года и со знанием делового этикета может рассчитывать на зарплату от 70 тыс. до 105 тыс. руб.

По информации издания, средняя заработная плата кассиров в городе достигает 95 тыс. руб.

