Просветительская кампания СФР помогает жителям Подмосковья разобраться в финансах

В Москве и Подмосковье стартовала ежегодная образовательная кампания Отделения Социального фонда России, направленная на развитие финансовой и пенсионной грамотности. С начала октября специалисты проводят встречи для школьников, студентов, работающих граждан и пенсионеров. Всего запланировано более 100 мероприятий.

На сегодняшний день сотрудники СФР побывали в 16 школах региона. Для учащихся прошли лекции о принципах работы пенсионной системы, оформлении СНИЛС с рождения, значении индивидуального лицевого счета и пенсионного коэффициента. Молодежи объяснили, как официальное трудоустройство и «белая» зарплата влияют на размер будущей пенсии. В завершение занятий участники прошли викторины и интерактивные тесты.

Первые лекции для студентов прошли в Московском финансово-юридическом университете и Российском государственном социальном университете. Молодежи рассказали о видах пенсий, условиях их назначения и электронных сервисах Социального фонда. Всем участникам вручили учебное пособие «Все о будущей пенсии».

Кампания охватывает и старшее поколение. Для посетителей Центров общения старшего поколения организованы занятия по пенсионной и финансовой грамотности. В Звенигороде специалисты банка рассказали пожилым активистам о способах защиты от мошенников и правилах безопасного пользования финансовыми услугами.

Кроме того, Отделение СФР объявило видеоконкурс частушек о финансовой грамотности среди участников Центров общения старшего поколения. Первые творческие работы представили жители Зарайска. Победителей конкурса объявят в конце ноября.

По словам заместителя управляющего Отделением СФР по Москве и Московской области Алексея Путина, цель кампании — сформировать у молодежи и пенсионеров осознанное отношение к финансам и будущей пенсии, а также напомнить о важности защиты личных данных и законного трудоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.