«До 3:00 часов ночи их спасали»: состояние собак загоревшегося приюта под Белгородом тяжелое

Ветеринары рассказали о состоянии собак из приюта под Белгородом, в котором 26 ноября начался пожар после падения обломков БПЛА, сообщил bel.ru.

Руководитель ветклиники «Котенок Гав» в Белгороде Светлана Попова рассказала о состоянии тех животных, которых доставили в учреждение. У собак вследствие отравления угарным газом на слизистых дыхательных путях образовались ожоги. В клинику доставили восемь щенков и двух взрослых собак. Состояние одного из животных Светлана Попова назвала особенно тяжелым. У щенка замечены изменения в легких. Больше пяти часов пес провел в специальной кислородной камере.

«Прогноз осторожный всегда, когда речь идет о пожарах и последствиях пожара. Поэтому будем наблюдать, всех, кто еще кашляет, будем наблюдать, оставлять в клинике», — поделилась ветврач.

Одной из первых на место происшествия приехала руководительница клиники и волонтер Елена. Она активно оказывает помощь ветеринарам. Одного из пострадавших псов девушка намерена забрать домой для индивидуального лечения. Волонтер рассказала, что люди вытаскивали щенков из горящего здания. Важно было обеспечить животным поступление кислорода.

«До 3:00 часов ночи их спасали, проводили процедуры. Я просто помогала, делала то, что говорят», — рассказала об инциденте девушка.

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