В России разработают критерии агрессивности бродячих животных

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, согласно которому правительство получит право устанавливать критерии, на основании которых бродячих животных могут признать агрессивными.

Ранее с данной инициативой выступил Госсовет Чувашии, сообщает РИА Новости.

По мнению авторов документа, реализация законопроекта позволит снизить уровень социальной напряженности в обществе при решении вопросов обращения с бездомными животными.

Ранее сообщалось о том, что около 60 тыс. бродячих животных отловили специалисты в Крыму за семь лет. На пожизненное содержание в приютах помещают примерно 200-240 отловленных агрессивных животных каждый год.

В целом на полуострове насчитывается восемь приютов, из которых два государственных и шесть частных.