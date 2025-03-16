До 50 тыс. руб.: в ГД предложили увеличить штрафы за самовыгул собак

Депутат Госдумы Владимир Бурматов предложил увеличить штрафы за самовыгул собак до 50 тыс. руб. В своем телеграм-канале он сообщил , что направил соответствующий законопроект на рассмотрение в правительство.

По мнению депутата, самовыгул домашних животных приводит к трагическим событиям. Люди страдают в разных регионах РФ. Владимир Бурматов назвал самовыгул злом. Такой подход к уходу за животными он считает безответственным.

По мнению депутата, то наказание, которое установлено в настоящий момент за самовыгул, слишком незначительное. В некоторых случаях последствия самовыгула приводят к трагическим событиям, которые не могут быть соизмеримыми со штрафом за нарушение. Депутат предложил внести поправку в КоАП, согласно которой размер штрафа увеличится до 50 тыс. руб. Штраф можно назначить только в том случае, если факт самовыгула был доказан, но никто из окружающих не пострадал.

Депутат напомнил о трагедии, которая произошла в Бурятии. В ночь на 6 марта собаки напали на 46-летнего мужчину и загрызли его, сообщил телеграм-канал прокуратуры Республики Бурятия. Трагедия произошла в селе. Глава региона Алексей Цыденов уточнил, что собаки не были бездомными.

«Трагедия, случившаяся в селе Ичетуй Джидинского района, — страшное напоминание о том, что ответственность за домашних животных полностью лежит на их владельцах. Человек погиб из-за того, что собаки были бесконтрольно отпущены», — написал Алексей Цыденов.

По мнению депутата Бурматов, в случае трагической гибели людей против собственников животных должны возбуждать уголовные дела. На них штраф не должен распространяться.

Ранее сообщалось, что в Томской области домашняя такса загрызла спящего младенца.