В Томской области домашняя такса загрызла спящего младенца

В Северске Томской области новорожденный ребенок скончался после множественных укусов от домашней собаки. Об этом со ссылкой на СК пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

В ночь на 10 марта погибла девочка 2025 года рождения. Мама ребенка нашла ее тело в кроватке на утро: на младенце были множественные укусы, характерные для собак. В семье живет такса, которая, как полагают, и искусала новорожденную ночью.

В ситуации разбираются следователи. В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности узнают подробности инцидента. Также установят точную причину гибели девочки.

Источники в правоохранительных органах рассказали KP.RU — Томск, что в последнее время такса проявляла агрессию. Животное могло приревновать хозяев к новорожденной.

Ранее сообщалось, что в Сочи домашние хаски разгрызли лицо школьнику. Его госпитализировали в тяжелом состоянии и ввели в искусственную кому. Спустя несколько дней мальчику стало лучше, о чем подробно рассказывал его отец.