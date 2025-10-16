До четырех лет тюрьмы: какие последствия ждут виновных в вырубке деревьев в «Бельсинском» заказнике?

В Кузбассе устанавливают, кто с целью незаконной заготовки древесины вырубил восемь пихт, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал региональной полиции.

По информации ведомства, факт незаконной вырубки деревьев зафиксировали на территории государственного природного заказника «Бельсинский». Специалисты установили, что в результате действий неизвестных лиц или лица бала нарушена среда обитания животных, а также причинен вред охотничьим ресурсам.

«Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений"», — отмечено в сообщении ведомства.

По данным ведомства, специалисты установили сумму ущерба, которую нанесли лесному фонду РФ. Она достигла 95 тыс. руб. Виновные могут быть лишены свободы сроком до четырех лет. Сотрудники правоохранительных органов в рамках возбужденного уголовного дела проводят комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных к нему лиц.

По информации ведомства, факт нарушения законодательства РФ выявили во время обхода территорий. Проверку провели сотрудники прокуратуры. Они привлекали к работе специалистов регионального департамента лесного комплекса и департамента по охране животного мира.

