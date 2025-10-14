Еще 229 тыс. доз вакцины от бешенства диких животных разместят в Подмосковье до конца октября

В Подмосковье до конца октября разложат еще более 229 тыс. доз вакцины от бешенства диких животных. О ходе работы рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Профилактическая работа проводится весной, летом и осенью. Весной и летом в области разложили более 846 тыс. доз препарата. Последний в этом году этап начался в конце сентября. В его рамках в лесах региона разложили более 193 тыс. доз вакцины.

«До конца октября с помощью средств малой авиации в труднодоступных местах разместят еще более 229,5 тыс. приманок», — говорится в сообщении министерства.

Всего до конца года планируется разместить более 1,2 млн доз.

Ранее в министерстве сообщили, что в октябре выездные вакцинации питомцев пройдут в 52 парках Подмосковья.