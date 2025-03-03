«До добра не приводит»: психолог советует убирать новогодние украшения до Масленицы

По данным издания, в первый день весны жители Казани по-прежнему могли наблюдать на улицах города новогодние композиции, которые в вечернее время суток зажигаются различными огоньками. Inkazan обратил внимание, что в прошлом году новогодние иллюминации демонтировали в период с конца января по начало февраля. Некоторые горожане считают, что в начале весны видеть на улицах елочные ветви с шарами уже не хочется.

Эксперт Ксения Лазуткина рассказала, что праздники имеют большое значение для человека. Они становятся определенной точкой отсчета между периодами жизни. Эксперт отметила, что каждый человек вправе решать, когда ему хочется убрать новогодние атрибуты: до Рождества или после Старого нового года, после Китайского нового года или до конца Масленицы.

«Порой хочется, чтобы праздники не заканчивались. Однако всему свое время. Искусственное растягивание чего-либо до добра не приводит. Остается только раздражение», — рассказала эксперт Ксения Лазуткина.

Эксперт отметила, что важно не допустить ощущения усталости от праздника. Ксения Лазуткина советует убрать новогодние украшения после Китайского нового года. В преддверии Масленицы и ожидании весны лучше перестроиться на начало нового сезона.

Ранее протоиерей Харитонов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что необходимо сделать перед Великим постом.