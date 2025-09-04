До каких рекордных размеров вырастает скрипица? Ответ удивит грибников

Скрипица, известная также как гриб-скрипун, демонстрирует выраженные предпочтения в выборе мест произрастания, сообщил transsibinfo.com. Издание подготовило подборку необычных фактов о грибе.

Согласно микологическим исследованиям, этот вид преимущественно встречается в лиственных, хвойных и смешанных лесных массивах с достаточным уровнем освещенности. Оптимальными условиями для развития гриба являются участки с почвой, покрытой слоем мха или лесной подстилки из опавшей листвы.

Как отмечают специалисты, скрипица образует микоризу преимущественно с березой, хотя может встречаться и под другими деревьями, включая лиственницы и даже тисы. Гриб отличается значительными размерами — диаметр шляпки может достигать 25 см и более. Характерной особенностью является вогнутая форма шляпки у зрелых экземпляров с волнистыми, часто асимметричными краями, которые первоначально завернуты внутрь, но постепенно расправляются.

Ножка гриба относительно короткая, обычно не превышающая 3-5 см в высоту, что в сочетании с крупной шляпкой приводит к значительному загрязнению плодового тела. Гименофор представлен редкими, толстыми пластинками желтоватого оттенка, что является видовым признаком скрипицы.

