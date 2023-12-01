До сих пор без зимней резины: На Ставрополье в первый день зимы произошло смертельное ДТП

Сотрудники ГИБДД предупреждали о необходимости своевременной замены летней резины на зимнюю. Несмотря на это, до сих пор находятся водители, которые не выполнили это требование. В пятницу, 1 декабря, жизни двух жителей Ставропольского края оборвались именно из-за нарушений рекомендаций автоинспекторов, сообщает newstracker.ru .

Водитель «ВАЗ-2115» не справился с управлением. Очевидцы рассказывают, что машину начало заносить из стороны в сторону. В итоге она врезалась в Škoda из-за того, что выехала на встречную полосу. Сотрудники ГИБДД отметили, что на отечественном автомобиле были установлены одновременно зимние и летние шины. Это сыграло важную роль.

31-летний водитель «ВАЗ-2115» скончался на месте ДТП. Второй жертвой стала пассажирка. 69-летняя женщина находилась в автомобиле Škoda. В отечественном авто также был пассажир, которого, как и водителя Škoda, доставили с полученными травмами в больницу.

Адвокат Тимур Харди рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» об изменениях в законодательстве, которые вступают в юридическую силу 1 декабря. В частности, за летнюю резину зимой будут штрафовать.