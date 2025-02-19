«До тошноты уже»: красноярцы жалуются на неприятный запах в городе

Один из жителей города рассказал «ПМ», что утром 19 февраля он испытывал сложности, чтобы добраться до места работы. Причина — неприятный запах, который образовался в Красноярске. По его словам, находиться на улице невозможно.

«До тошноты уже, нет сил терпеть. Еле добрался до работы. В центре города просто ужас какой-то, а не воздух», — рассказал «ПМ» один из красноярцев.

Горожане также сообщают о проблеме в социальных сетях. Некоторые считают, что необходимо действовать кардинально — переезжать в другой населенный пункт. Согласно заявлению горожан, в городе образовался опасный смог. Некоторые характеризуют ситуацию словами «кошмар» и «ужас».

«Жаль, что ситуация не меняется и не похоже на то, что изменится. Просто закрывают на это глаза и делают вид, что это норма», — написал пользователь соцсетей.

Согласно данным проекта экологов-активистов Nebo.Live, 19 февраля в Красноярске воздух, действительно, сильно загрязнен. До 20 февраля в городе действует режим НМУ. Загрязнения зафиксированы во всех районах. Наиболее критичная ситуация в двух районах. Смог фиксируют камеры наблюдения. По данным издания, датчики минэкологии края на протяжении нескольких дней горят красным — сигнал того, что количество вредных веществ в городе превышено.

Ранее сообщалось, что в Кемерове образовался аномально плотный туман.