Запах гари, смог и туман: Кузбасс вступил в зону антициклона

В Кемерове образовался аномально плотный туман: пешеходы и водители с трудом добираются до места работы, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В областном Гидрометеоцентре Сибдепо проинформировали, что утром 19 февраля зафиксировали видимость в 200 метров. Специалисты уточнили, что данный показатель — это в два или три раза меньше, чем в осенний или летний сезон. При морозном смоге также видимость не бывает настолько низкой.

По данным ведомства, причиной плотного тумана стали резкие температурные перепады. Температура воздуха в дневное и ночное время отличается друг от друга. Параллельно в регионе на протяжении последних двух недель стоит полный штиль.

«На 19 февраля разница между минимальными ночными и максимальными дневными отметками по региону — 30 градусов Цельсия», — сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В Гидрометеоцентре предположили, что изменение погодных условий ожидается ориентировочно 21 февраля. В настоящее время регион находится в зоне антициклона. По данным издания, в городе также слышен запах «гари и химии». В Минприроды Кузбасса предупреждали о введении режима «черного неба». В ведомстве сообщили, что промышленные предприятия будут проверены на выбросы. Пока горожанам рекомендовано без лишней необходимости не выходить на улицу и отказаться от проветривания помещений.

Ранее сообщалось, что смог и туман образовались в Кузбассе из-за резких скачков температуры и мороза.