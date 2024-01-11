Добровольно в вытрезвитель: Санитары рассказали, как провели новогодние выходные омичи

В 2022 году после 12-летнего перерыва в работе был открыт омский вытрезвитель. В новогодние длительные выходные заведение особенно пользовалось популярностью, причем некоторые горожане добровольно обращались за помощью, сообщает gorod55.ru .

Правда, таких ответственных граждан было не так и много. Чаще всего пациентов привозили сотрудники полиции.

Не было ни одного дня в период с 31 декабря по 8 января, чтобы в заведение не поступал новый клиент. Всего зафиксировано 72 обращения.

Сотрудники отметили, что только два поступивших - это женщины. Санитары рассказали, что самые буйные как раз именно представительницы прекрасного пола.

Рекордным днем стало 2 января, когда в вытрезвители приняли 11 человек. Каждый раз ситуация повторялась, словно день сурка. Звонок дверь. На пороге - пьяный человек в сопровождении с полицейским.

«1 января пациентов начали привозить ближе к часу дня. Пьяные они были, но не сильно, соображали. Поздравляли с праздниками нас. И те, кто поступали 30 декабря, тоже с наступающим уже поздравляли. Все в настроении», — отметила медсестра омского вытрезвителя

Сотрудники рассказали, что никого удерживать насильно не могут. Пациент обязан подписать документ, что согласен остаться в вытрезвителе. Находиться здесь можно до 12 часов, пока человек не протрезвеет. Уколы не делают. Просто дают возможность спокойно выспаться.

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