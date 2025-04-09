Дочь Анастасии Заворотнюк Анна впервые стала мамой

По данным канала, Анна родила сына. Новорожденного назвали Марселем. Девушка не скрывала беременность. Она публиковала фото в соцсетях, на которых выделялся животик. В постах признавалась, что малыша с нетерпением ждет вся семья.

Анна поделилась видео, на котором любуется малышом. Мальчик лежит в колыбели. Комната декорирована шарами синего и серебристого цвета. По данным Super.ru, поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк напомнили, что героиня сериала «Моя прекрасная няня» родилась 3 апреля. Малыш родился днем ранее.

В своем блоге 29-летняя девушка признавалась, что испытывает множество эмоций в связи с беременностью. Она связывала это с тем, что готовилась стать мамой впервые. Пол малыша дочь покойной актрисы раскрыла подписчикам несколько месяцев назад. Анна старалась до последнего держать интригу.

В блоге девушка открыто рассказывала о количестве набранных килограммов, делилась способами борьбы с ними при помощи пеших прогулок по хорошей погоде. Анна также делилась модными образами, которые позволят беременным оставаться модными, стильными и привлекательными.

Ранее сообщалось, что актер Александр Петров впервые в жизни стал отцом.