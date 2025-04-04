Дочь и сын Вэла Килмера впервые после его смерти от пневмонии выступили с заявлением

Дети Вэла Килмера попросили дать им возможность остаться наедине с горем, которое они переживают после смерти отца — известного голливудского актера, сообщило издание People.

По данным издания, с совместным заявлением 33-летняя дочь Мерседес и 29-летний сын Джек обратились через два дня после смерти актера. Вэл Килмер ушел из жизни в возрасте 65 лет во вторник, 1 апреля. Его дети поблагодарили публику за сопереживания семье.

«Мы так гордимся им и рады, что его наследие будет увековечено. <…> Сейчас мы хотели бы побыть наедине со своим горем», — указано в сообщении.

The Voice напомнил, как проходили последние годы актера. В 2014 году медики диагностировали у Килмера рак горла. Он прикладывал много усилия для борьбы. Химиотерапии и трахеотомия стали причиной потери голоса. Он мог общаться только при помощи специального прибора. Однако все страдания были пережиты не зря. Наступила ремиссия.

По информации издания, борьба с раком забрала много сил у актера. В последнее время он вел закрытый образ жизни. Накануне смерти заболел пневмонией. Родные сообщили, что последствия болезни и стали причиной его смерти.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» вспомнило главные роли актера, который пропал из объективов в последние годы.