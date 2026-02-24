Доход выше прожиточного минимума — не приговор: эксперт о законных способах получить выплаты

Россияне иногда сталкиваются с ситуацией, когда заработанных денег не хватает для комфортного проживания, но в выдаче пособия семье отказывают. Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова рассказала, что для получения выплаты требуется знание норм права, сообщил inkazan.ru.

Эксперт отметила, что в случае получения выплаты при рождении ребенка этот доход можно исключить из общего при подаче заявления на оформление пособия. Если один из родителей получает нерегулярный доход, его можно распределить по месяцам. Так получится снизить общую сумму. Претендовать на пособие могут семьи, где количество членов увеличилось.

«С 2026 года законодательство стало более продуманным и адресным, что помогает эффективнее решать актуальные задачи, стоящие перед правительством. Чтобы получить выплату, требуется знание норм права и четкое понимание, как можно растянуть отдельные выплаты, чтобы в ряде периодов не показать получение дохода», — говорит эксперт.

Эксперт рассказала, что для оформления пособия необходимо суммировать ежемесячный доход на протяжении 12 месяцев. Сумму, которая получилась, делят на количество членов семьи. Если она превышает прожиточный минимум, то рассчитывать на пособие не стоит. Если нет — рекомендовано подать документы. Прожиточный минимум устанавливается индивидуально в каждом регионе РФ.

