Доярка или робот: ученый рассказал, зависит ли качество молока от способа доения

Заведующий кафедрой зоотехнии и биологии факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ им. П. А. Костычева Карим Кулибеков рассказал о работе над диссертацией, в рамках которых он изучает особенности роботизированных ферм, сообщило издание 7info.

Карим Кулибеков рассказал, что современные технологии позволяют управлять работой фермы дистанционно. Например, робот доит корову и сообщает об этому человеку. СМС-сообщение приходит на телефон. Кроме того, на отдаленном расстоянии можно проверить текущую температуру в коровнике и менять любые настройки в режиме реального времени.

Ученый рассказал, что не все поддерживают прогрессивные взгляды на развитие ферм. Во время защиты диссертации профессор рассказал об опыте сына, который занимается фермерством. По словам мужчины, значение имеет способ доения. Если процедура происходит автоматически, то вкусовые качества молока меняются. Если молоко добывает доярка, то оно становится более качественным.

«Но по итогу этот профессор все-таки поддержал мой труд и выступил за присуждение научной степени», — рассказал ученый.

Ранее ученый Кулибеков рассказал, что на современных фермах коров не выпасают на пастбищах.