Ученый рассказал, что на современных фермах коров не выпасают на пастбищах

Заведующий кафедрой зоотехнии и биологии факультета ветеринарной медицины и биотехнологии РГАТУ им. П. А. Костычева Карим Кулибеков рассказал, как в современном мире сельскохозяйственная отрасль не может обойтись без роботизированного оборудования, сообщило издание 7info.

Ученый Кулибеков высказал мнение, что успешное хозяйство складывается из четырех букв «К»: корм для животных, корова, коровник и кадры. Эксперт пояснил, что для успешной работы фермы необходимо выбирать качественные корма. Приобретать стоит животных определенного вида с хорошим здоровьем. В коровнике важно поддерживать комфортные условия проживания, в том числе следить за температурным режимом. Без квалифицированных специалистов добиться успешного развития невозможно.

Ученый Кулибеков рассказал, что на современных фермах коровы не пасутся на пастбищах. Круглогодично они содержатся в помещениях со специальными подстилками и покрытием. Их не привязывают. Кроме того, такие фермы оснащены роботизированными системами.

«Сколько она (корова. — Прим. ред.) дала молока, какая электропроводность молока, соматика, то есть качество молока, содержание в нем жира, белка – все это в режиме реального времени робот позволяет определять», — рассказал ученый.

Эксперт уверен, что специалистам не стоит беспокоиться из-за применения автоматизированных систем. Отрасль будет нуждаться в кадрах. По его мнению, обязанности сотрудников будут адаптированы под новые реалии.

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