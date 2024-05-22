Доказана причастность кузбасского маньяка-каннибала Спесивцева к гибели еще 15 человек

В Кузбассе прошло заседание в отношении кузбасского маньяка-каннибала Александра Спесивцева. Сотрудники правоохранительных органов выявили причастность 54-летнего мужчины к еще 15 убийствам, которые он совершил в 90-ые годы. Также появился свидетель, который в те годы был 12-летнем мальчишкой, сообщает sibdepo.ru .

Александр проходит лечение в Волгоградском психдиспансере. Ему поставили диагноз, согласно которому у убийцы психические отклонения. Убивая невинных детей и женщин, он не мог отдавать отчет своим действиям. В зале суда мужчина не присутствовал. На вопросы отвечал в режиме видеоконференции. После доказательства виновности в гибели еще 15 человек кузбасский маньяк-каннибал продолжит принудительное лечение. Из 15 горожан 11 были несовершеннолетними.

«В рамках расследования уголовного дела фигуранту проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой он страдал и страдает в настоящее время психическим заболеванием, не осознавал общественный характер своих действий и не мог руководить ими», — сообщает СК.

Суд прошел 21 мая. Заседание было долгожданным для многих родственников, которые до сих пор не могут похоронить своих близких. В 90-ые годы технологии не были так развиты, как сегодня. Многие останки идентифицировать было невозможно. Люди находились в неведении, есть ли среди погибших их близкие.

Спустя столько лет нашелся свидетель. В 1996 году Александр обманным путем заманил 12-летнего мальчика к себе домой. Он стал свидетелем гибели нескольких человек и расчленения. Мальчик сумел сбежать, но был настолько напуган, что никому не рассказал об инциденте.

«Следствием установлено, что мужчина выбирал жертв, которые слабее его и не смогут дать ему отпор – это женщины и дети. Под различными предлогами он заманивал их к себе в квартиру, где, проявляя особую жестокость, убивал потерпевших, а затем расчленял тела на части и закапывал в различных частях города», — сообщает пресс-служба СК.

Спесивцева задержали в 1996 году. Следователи нашли в реке останки человеческих расчлененных тел и искали убийцу. Во время задержания удалось поговорить с девушкой-подростком, которая вскоре скончалась. Обессиленная, она рассказала, как ее насиловали, заставляли есть тела подруг, избивали. В квартиру пострадавшая и ее подруги попали, потому что мама маньяка, пожилая женщина, попросила помочь занести тяжелые сумки. Тогда было найдено 82 комплекта окровавленной одежды. Александр признался в убийстве 19 человек, но потом отказался от своих слов.

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