Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, который посвятил конкурентоспособности ЕС. Автор уверен, что вскоре Европа потеряет смысл своего существования, сообщили РИА Новости.

Сначала автор доклада подробно разъясняет, что стало причиной экономического падения Европы. Так, в последние годы усилился разрыв с ведущими экономиками, в частности с США. Заметным становится разрыв в ВВП и доходах населения.

В мире происходят геополитические кризисы. Ранее ситуация была относительной стабильной, что позволяло Европе чувствовать себя уверенно. Страны ЕС потеряли одного из главных партнеров — Россию. Страна поставляла энергию. Параллельно Китай стал занимать более лидирующие позиции в мире.

Европа не стала участвовать в цифровой революции. В странах заметен демографический кризис, что уже к 2040 году отразится на работоспособности населения.

«Если Европа не сможет стать более производительной, нам придется выбирать: мы не сможем сразу быть лидером в новых технологиях, маяком климатического перехода и независимым игроком на мировой арене. Мы не сможем финансировать нашу социальную модель», — говорится в докладе.

Автор доклада предлагает два способа решения проблемы. В первую очередь Европа должна следовать тем принципам, которые всегда пропагандировала: свобода, равенство, мир и демократия. Затем страны ЕС должны гарантировать каждому жителю стабильность и успешность. В противном случае ЕС может перестать существовать.

Ранее сообщалось, что политолог объяснил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» антироссийскую позицию Урсулы фон дер Ляйен.