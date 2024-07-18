«Она просто подыгрывает США»: политолог объяснил антироссийскую позицию Урсулы фон дер Ляйен

Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на второй срок. Она огласила свою политическую программу перед депутатами. Ключевой тезис заявления — Евросоюз станет оборонным союзом. Руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», чем обернется такая политика для России.

По его словам, глава ЕК всегда занимала недружественную позицию по отношению к Российской Федерации, выставляя страну как противника для альянса, однако в последние годы она еще больше ожесточила свою риторику.

«Переизбрание фон дер Ляйен ничего хорошего России не сулит. Она очень агрессивный политический деятель, ястреб в европейской политике. Скорее всего, она продолжит жестко проводить линию, которая выгодна США и НАТО. Не исключено, что у Америки есть на нее компромат серьезный, как было с Ангелой Меркель, и поэтому фон дер Ляйен все согласовывает со своими хозяевами за океаном», — пояснил Федоров.

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