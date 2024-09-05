Доктор Долгих предупредила, что непереносимость молока может возникнуть внезапно

Хабаровский врач Вера Долгих предупредила, что непереносимость молока может возникнуть внезапно у любого человека, сообщил transsibinfo.com.

Физиологически человеческий организм устроен так, что молоко он может усваивать в младенческом возрасте. Чем старше человек, тем сложнее организму вырабатывать лактозу. Тогда активно проявляется первичная непереносимость или, как ее еще называют, возрастная. Нерасщепленная лактоза скапливается в желудке, что со временем вызывает различные неприятные ощущения.

Выделяют также вторичную непереносимость. Это внезапное, но временное явление. Различные инфекции или прием антибиотиков вызывают повреждения тонкого кишечника, в котором вырабатывается лактоза. Вылечив основное заболевание или устранив проблему, можно избавиться от вторичной непереносимости молока.

Врач Вера Долгих рекомендует контролировать самочувствие и обращать внимание на реакцию организма на конкретный молочный продукт.

«Избегая этих продуктов, вы будете чувствовать себя комфортно. Кроме того, можно использовать продукты без лактозы и добавки с лактазой», — рассказала медик.

Медик отметила, что непереносимость лактозы не может стать причиной развития заболеваний. Однако она вызывает неприятные ощущения: вздутие, газы, спазмы или тошноту.

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