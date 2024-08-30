Диетолог Тараско развеяла миф о пользе обезжиренных продуктов

Многие люди, следящие за своим питанием и фигурой, предпочитают употреблять в пищу обезжиренные продукты. Например, творог, йогурты или какие-либо «полезные» батончики. Действительно ли с их помощью можно похудеть, «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Анастасия Тараско.

По ее словам, подобную взаимосвязь обезжиренных продуктов и идеальной фигуры можно смело назвать заблуждением.

«Обезжиренный — это не значит снижение калорийности, потому что очень часто в кисломолочную продукцию, в ПП-батончики и даже в готовые блюда, на которых написано «обезжиренный», замешивается огромное количество добавок и сахара. И на самом деле лучше бы они были жирными», — заявила диетолог.

Тараско отметила, что обезжиренный творог в любом случае содержит белок, а это значит, что он калорийный. Кроме того, отсутствие жира также говорит об отсутствии в продукте жирорастворимых витаминов, в том числе А и D.

«Надо понимать, что молоко или сыр не будут содержать этих полезных для нашего организма элементов. Более того, если человек начинает разделять продукты на хорошие и плохие, а тем более начинает делать подобное в рационе ребенка, то такое питание может привести к нарушению пищеварения», — подчеркнула эксперт.

Подобные проблемы, по словам Тараско, приводят к набору веса или его дефициту.

«Может быть целый букет, но все зависит от вида расстройства пищевого поведения. Поэтому не следует говорить, плохие продукты или нет. Но если вам нравится вкус обезжиренного молока, я не вижу ничего плохого в том, чтобы его добавлять. Но все же лучше проконсультироваться со специалистом, нет ли у вас уже расстройства пищевого поведения», — заключила она.

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