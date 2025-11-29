Доктор и телеведущий Мясников пожаловался на свою прическу. Что мешает изменить имидж?

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» признался, что ему не нравится его прическа, сообщила «Лента.ру». Однако обратиться к своему парикмахеру доктор не может из-за болезни мастера.

По информации издания, во время разговора с одной из участниц программы Александр Мясников рассказал, что многие его знакомые сейчас болеют ковидом. Врач и телеведущий отметил, что парикмахер, к которому он постоянно записывается на стрижку, две недели болел ковидом.

«Вот видите, у меня прическа какая? (...) Это тебе нравится, а мне вот средне. Потому что мой парикмахер вместо того, чтобы прийти меня постричь, слегла с ковидом и две недели лежала», — отметил доктор.

Врач обратился к зрителям и призвал принимать меры, помогающие не болеть. Во-первых, эксперт рекомендует пройти вакцинацию. Во-вторых, вести здоровый образ жизни, способствующий созданию сильного иммунитета.

Напомним, что в Московской области прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей.

Ранее врач Русак рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что распространяющийся в Европе грибок устойчив к стандартной терапии.