В Московской области прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей

Более 4,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
Прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации сделали более 4,5 млн человек, процедура доступна в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах, а также в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, вакцины эффективны против всех штаммов, которые встречаются в Подмосковье. Перед процедурой врачи осматривают пациентов на предмет отсутствия противопоказаний.
Отметим, что график выездов мобильных комплексов размещен здесь.
