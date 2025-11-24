В Московской области прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей

Более 4,5 млн жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа

Официально

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

Прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации сделали более 4,5 млн человек, процедура доступна в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах, а также в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, вакцины эффективны против всех штаммов, которые встречаются в Подмосковье. Перед процедурой врачи осматривают пациентов на предмет отсутствия противопоказаний.

Отметим, что график выездов мобильных комплексов размещен здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев  рассказал  о доходах врачей в Подмосковье.

Актуально
Подмосковье
Министерство здравоохранения Московской области