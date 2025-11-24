В Московской области прививку от гриппа сделали более 4,5 млн жителей

Прививку от гриппа в Подмосковье в рамках кампании по вакцинации сделали более 4,5 млн человек, процедура доступна в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах, а также в школах и детских садах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.