«Можно заразиться в спортзале и бассейне»: чем опасен распространяющийся в Европе супергрибок

В европейских странах стремительно распространяется опасный и чрезвычайно устойчивый к лечению грибок Trichophyton indotineae, который уже получил название «супергрибок». Чем он опасен и где его можно подцепить, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-дерматолог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Марина Русак.

Эксперт отметила, что наблюдаемое в ряде европейских стран ускоренное распространение Trichophyton indotineae — тревожный сигнал для специалистов. Этот дерматофит отличается выраженной лекарственной устойчивостью и высокой контагиозностью, что объясняет его стремительное проникновение в новые регионы.

«Клинически он проявляется интенсивным воспалением кожи с формированием болезненных элементов сыпи, чаще в области паха, внутренней поверхности бедер и ягодиц. Характерна склонность к быстрому распространению и затяжному течению, особенно при попытках самостоятельного лечения неэффективными препаратами», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Заражение происходит при тесном контакте (кожа к коже) с носителем инфекции, включая бытовые и интимные контакты.

«Существенную роль играют и предметы окружающей среды: полотенца, спортивный инвентарь, постельные принадлежности, одежда. В условиях повышенной влажности и травматизации кожи риск передачи возрастает в разы — это касается спортивных залов, бань, бассейнов и других мест общего пользования», — добавила Русак.

Опасность «супергрибка», продолжила врач, заключается не только в агрессивности клинической картины, но и в его устойчивости к стандартным схемам терапии.

«Без адекватного лечения возможно расширение зоны поражения, присоединение бактериальной инфекции, хронизация процесса и формирование распространеных дерматомикозов, требующих длительного и комплексного подхода», — заключила дерматолог.

Ранее эксперты рассказали, чем опасен укус пиявок из джунглей Шри-Ланки.