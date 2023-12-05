Доктор Киселевич рассказала, как не заболеть накануне Нового года

Сон и прогулки на свежем воздухе, правильное питание и закаливание. Врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич рассказала, как укрепить организм и снизить риск заболеваний в зимний период времени, сообщает newsnn.ru .

Перед сном желательно проветрить помещение. Важно спать не менее восьми часов. Утро лучше начать с зарядки. После стоит принять контрастный душ. Закаливание организма - эффективный способ укрепления иммунитета.

К перепадам температуры необходимо заранее себя подготовить. Надо выходить на небольшие прогулки, ежедневно увеличивая время пребывания на улице. Особенное внимание стоит уделить питанию.

«Еще важнее — наладить здоровое питание. Оно должно быть сбалансированным по соотношению белков, жиров и углеводов. Достаточно запомнить следующее соотношение. Половину порции должны занимать свежие овощи, четверть — мясо или рыба, еще четверть — гарнир в виде вареных, тушеных овощей, круп или макарон», — рассказала NewsNN врач, кандидат медицинских наук Наталия Киселевич.

Эксперт рекомендует употреблять продукты, содержащие витамин С: квашеная капуста, сладкий перец, шиповник и цитрусовые. Богаты витамином D яйца и твердые виды сыра, сельдь, лосось и сардины. В моркови, яйцах, молочных продуктах и рыбе содержится много витамина А.

Эксперт Роспотребнадзора Раева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как правильно выбрать красную икру. Натуральный продукт также богат витаминами.