Доктор Кургинян перечислил первые симптомы варикоза

Эксперт рассказал, что сеточки на ногах, выпуклые вены, зуд по ходу выпуклой вены, тяжесть в ногах и отеки — это первые симптомы варикоза. Пациенту важно сразу обратиться к флебологу. Специалист проводит внешний осмотр, часто назначает ультразвуковое дуплексное сканирование. На основании исследования доктор выписывает лечение.

Не так страшен варикоз, как его последствия. Эксперт Хачатур Кургинян призывает не игнорировать проблему на ранних стадиях, чтобы не запустить болезнь до образования тромбов.

«В основе варикоза — нарушение функции клапанного аппарата вен нижних конечностей, при этом кровь неполноценно оттекает от ног к сердцу, и возникают застойные явления», — пояснил член Исполнительного Совета Ассоциации флебологов России Хачатур Кургинян.

На ранних стадиях пациенту назначают прием медикаментов и ношение специальных бинтов. На поздних требуется хирургическое вмешательство. В современной медицине часто применяют эндовенозную лазерную облитерацию. В госпитализации в данном случае нет необходимости. Лазером обрабатывают внутренние стенки вен. Максимальное время проведения процедуры — час.

Нутрициолог-остеопрактик Екатерина Старновская рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как можно при помощи сбалансированного питания предупредить развитие варикоза, а также как питаться после выявления заболевания.