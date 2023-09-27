«Убирать причину, а не следствие»: как правильно лечить варикоз
Нутрициолог Старновская назвала полезный рацион при варикозе
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С варикозом в современном мире сталкиваются многие люди, а вот избавиться от него удается далеко не всем. Даже подход к лечению играет роль в том, пройдет ли оно успешно.
Екатерина Старновская, нутрициолог-остеопрактик, рассказала нам, каким должен быть рацион человека, желающего вылечить варикоз или предупредить его развитие.
«Нужен комплексный подход. Варикоз — это нарушение кровотока и поступления питательных элементов в проблемное место. Часто слышу, что можно избавиться от него мазями и таблетками. Да, они подействуют, но временно — снимут симптоматику, не убирая причину. Если это варикоз ног, например, желательно просмотреть всю ногу и проверить, где идет сбой. Возможно, причина будет в колене, которое было травмировано и пережало доступ кровотоку», — предупредила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».
В таком случае, отметила специалист, мазь и таблетки не дадут результата — организм попросту не доставит нужное количество лекарств в проблемную зону.
«Нужно убирать причину, а не следствие. Только специалист способен ее найти, но поддержать организм можно еще до похода к нему. Правильное питание и поможет в решении проблемы, и застрахует от ее возникновения. Самое целебное, что есть на Земле, это вода. Кровь без жидкости становится вязкой, может застаиваться в сосудах, еще больше усугубляя проблему. Подойдут и свежевыжатые соки, морсы, компоты. В рацион же должны входить овощи, фрукты, ягоды. Все это создаст прочность сосудистых стенок и положительно скажется на организме», — сообщила Старновская.
Помимо прочего, при варикозе врач советует употреблять нежирные сорта мяса: индейку, телятину, курицу. А вот количество сахаросодержащих и хлебобулочных продуктов, наоборот, лучше свести к минимуму.
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