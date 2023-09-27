«Убирать причину, а не следствие»: как правильно лечить варикоз

«Нужно убирать причину, а не следствие. Только специалист способен ее найти, но поддержать организм можно еще до похода к нему. Правильное питание и поможет в решении проблемы, и застрахует от ее возникновения. Самое целебное, что есть на Земле, это вода. Кровь без жидкости становится вязкой, может застаиваться в сосудах, еще больше усугубляя проблему. Подойдут и свежевыжатые соки, морсы, компоты. В рацион же должны входить овощи, фрукты, ягоды. Все это создаст прочность сосудистых стенок и положительно скажется на организме», — сообщила Старновская.